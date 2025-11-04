В Азербайджане утверждены еще 13 нацстандартов в сфере безопасности труда

Азербайджанский институт стандартизации утвердил еще 13 национальных стандартов по охране труда.

Об этом Report сообщили в Государственной службе инспекции труда.

Новые стандарты охватывают требования к здоровью, безопасности, управлению и технической эффективности и разработаны в соответствии с Конвенцией №155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда".

Утвержденные 13 стандартов устанавливают правила в области охраны труда, использования средств индивидуальной защиты, управления персоналом, а также химической и технологической безопасности.

Их внедрение направлено на повышение уровня безопасности на рабочих местах, предотвращение профессиональных заболеваний, обеспечение работников необходимыми средствами защиты и совершенствование риск-ориентированного подхода к управлению производственными процессами.

Отмечается, что из 111 стандартов, запланированных на 2025 год в сфере охраны труда, 76 уже утверждены Азербайджанским институтом стандартизации как государственные.