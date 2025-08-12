О нас

В Азербайджане утверждены 5 новых нацстандартов в области охраны труда

В Азербайджане утверждены 5 новых нацстандартов в области охраны труда 10:28
Социальная защита
12 августа 2025 г. 10:52
В Азербайджане утверждены 5 новых нацстандартов в области охраны труда

В Азербайджане разработаны и утверждены пять новых национальных стандартов в области охраны труда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана

Отмечается, что стандарты разработаны в соответствии с требованиями Конвенции № 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда".

"Стандарты охватывают требования к процедуре испытаний средств индивидуальной защиты, к средствам защиты глаз и лица, защитной одежде и обуви, а также к безопасности средств индивидуальной защиты", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əməyin mühafizəsi sahəsində daha beş yeni milli standart təsdiq edilib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi