В Азербайджане утверждены 5 новых нацстандартов в области охраны труда

10:28

В Азербайджане разработаны и утверждены пять новых национальных стандартов в области охраны труда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана

Отмечается, что стандарты разработаны в соответствии с требованиями Конвенции № 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда".

"Стандарты охватывают требования к процедуре испытаний средств индивидуальной защиты, к средствам защиты глаз и лица, защитной одежде и обуви, а также к безопасности средств индивидуальной защиты", - говорится в информации.