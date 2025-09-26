В Азербайджане утверждены 28 национальных стандартов по охране труда

Азербайджанский институт стандартизации в качестве государственных стандартов утвердил еще 28 национальных стандартов по охране труда.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию Государственная служба трудовой инспекции.

Указанные стандарты охватывают требования к здоровью, безопасности, управлению и технической эффективности. Стандарты разработаны в соответствии с требованиями Конвенции №155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда". Их применение имеет важное значение с точки зрения правильного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, повышения безопасности условий труда и приведения их в соответствие с международной практикой.

Отметим, что из 111 стандартов, запланированных к разработке в области охраны труда на 2025 год, 63 уже приняты Азербайджанским институтом стандартизации в качестве госстандартов.