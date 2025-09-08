В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда
Социальная защита
- 08 сентября, 2025
- 18:38
Азербайджанский институт стандартизации утвердил 18 новый национальных стандартов по охране труда.
Как сообщает Report, стандарты были разработаны техническим комитетом Государственной инспекции труда.
Данные стандарты охватывают требования к безопасности и технической эффективности средств индивидуальной защиты и разработаны в соответствии с требованиями Конвенции №155 Международной организации труда.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23