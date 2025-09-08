ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    • 08 сентября, 2025
    • 18:38
    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Азербайджанский институт стандартизации утвердил 18 новый национальных стандартов по охране труда.

    Как сообщает Report, стандарты были разработаны техническим комитетом Государственной инспекции труда.

    Данные стандарты охватывают требования к безопасности и технической эффективности средств индивидуальной защиты и разработаны в соответствии с требованиями Конвенции №155 Международной организации труда.

    госстандарты охрана труда
    Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilib

    Последние новости

    20:07

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Другие страны
    19:56

    Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах

    Другие страны
    19:47

    В Ливане в результате израильских атак погибли пять человек

    Другие страны
    19:41

    Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

    Другие страны
    19:38

    Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставок

    Энергетика
    19:33

    В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимущества

    Финансы
    19:32

    В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:28

    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    Происшествия
    19:23

    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Другие страны
    Лента новостей