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В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры

В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры В Азербайджане для граждан, посещающих крупные торговые центры, во избежание сталкивания с длинными очередями во время проверки паспорта COVID-19, запущено новое программное обеспечение e-Təbib Pro от e-Təbib.
Социальная защита
26 октября 2021 г. 14:44
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
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В Азербайджане для граждан, посещающих крупные торговые центры, во избежание сталкивания с длинными очередями во время проверки паспорта COVID-19, запущено новое программное обеспечение e-Təbib Pro от e-Təbib.

Как сообщает Report, e-Təbib Pro - это программное обеспечение, предназначенное для юридических лиц, государственных учреждений, торговых центров и т. д.

Теперь граждане смогут получить доступ к объектам общественного питания и другим подобным центрам, просто пропустив удостоверение личности через аппарат MRZ (machine-readable zone).

С помощью приложения e-Təbib можно одним касанием связаться с "горячей линией" по борьбе с коронавирусом, получить статистическую информацию и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.

Для этого следует загрузить приложение на смартфон, набрав E-Təbib или E-Tаbib через Play Market или AppStore, в зависимости от используемой системы.

Андроид : https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.etabib

iOS: https://apps.apple.com/az/app/e-tabib/id15147772

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Версия на английском языке Azerbaijan simplifies access to large shopping centers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vətəndaşların iri ticarət mərkəzlərinə girişi asanlaşdırılır

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