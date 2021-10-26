В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры

В Азербайджане для граждан, посещающих крупные торговые центры, во избежание сталкивания с длинными очередями во время проверки паспорта COVID-19, запущено новое программное обеспечение e-Təbib Pro от e-Təbib.

В Азербайджане для граждан, посещающих крупные торговые центры, во избежание сталкивания с длинными очередями во время проверки паспорта COVID-19, запущено новое программное обеспечение e-Təbib Pro от e-Təbib.

Как сообщает Report, e-Təbib Pro - это программное обеспечение, предназначенное для юридических лиц, государственных учреждений, торговых центров и т. д.

Теперь граждане смогут получить доступ к объектам общественного питания и другим подобным центрам, просто пропустив удостоверение личности через аппарат MRZ (machine-readable zone).

С помощью приложения e-Təbib можно одним касанием связаться с "горячей линией" по борьбе с коронавирусом, получить статистическую информацию и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.

Для этого следует загрузить приложение на смартфон, набрав E-Təbib или E-Tаbib через Play Market или AppStore, в зависимости от используемой системы.

Андроид : https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.etabib