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    В Азербайджане сведения об обследованиях медико-социальной комиссии будут представляться в электронном порядке

    Кабинет министров внес поправки в закон

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В список электронных услуг, оказываемых органами исполнительной власти в конкретных областях в Азербайджане, добавлены новые услуги.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в распоряжение "Об утверждении "Правил оказания электронных услуг по конкретным областям органами центральной исполнительной власти" и "Списка оказания электронных услуг" кабинета министров.

    Так, сведения о регистрации извещений трудовых договоров и оповещении об этом работодателей, оповещении работников об извещениях трудовых договоров, сведения об обследованиях медико-социальной комиссии в Азербайджане будут представляться в электронном порядке.

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