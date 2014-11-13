В Азербайджане сведения об обследованиях медико-социальной комиссии будут представляться в электронном порядке

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В список электронных услуг, оказываемых органами исполнительной власти в конкретных областях в Азербайджане, добавлены новые услуги.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в распоряжение "Об утверждении "Правил оказания электронных услуг по конкретным областям органами центральной исполнительной власти" и "Списка оказания электронных услуг" кабинета министров.

Так, сведения о регистрации извещений трудовых договоров и оповещении об этом работодателей, оповещении работников об извещениях трудовых договоров, сведения об обследованиях медико-социальной комиссии в Азербайджане будут представляться в электронном порядке.