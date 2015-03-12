Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане создается законодательная база в области добровольного пенсионного обеспечения.

Как сообщает Report, в связи с этим в Государственном фонде социальной защиты прошла презентация.

В своем выступлении руководитель проекта, завотделом ГФСЗ Нигяр Панахова сказала, что данный проект является совместным проектом ГФСЗ и Евросоюза в области применения компонента сбора пенсий в системе пенсионного страхования и создания законодательной базы, регулирующей формирование и деятельность негосударственных пенсионных фондов.

Выступившая затем с подробным отчетом советник-резидент Агрита Гроза отметила об успешном продолжении проекта.

Затем слово было предоставлено немецкому эксперту, профессору Хеис-Дитрих Штеинмейер, он затронул возможные пути решения по созданию на основе международного опыта многоуровневой системы пенсионного обеспечения, моделей и механизмов применения международного опыта в связи с применением компонента сбора пенсий в системе пенсионного страхования и формирования негосударственных пенсионных фондов и значение добровольного страхования.

В апреле предусматривается проведение Евросоюзом презентации проекта документа.

Отметим, что для создания законодательной базы по проекту, в первоначальном плане предусматриваются различные организационные, административные, финансовые, контрольные, правовые и другие вопросы, относящиеся к каждому уровню системы пенсионного обеспечения. Впоследствии данные вопросы возьмут за основу в разработке проекта законодательной базы. Работы по проекту предусматривается завершить в ноябре 2015 года.