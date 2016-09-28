В Азербайджане создадут Институт семейного психолога

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В будущем в Азербайджане будет создан Институт семейного психолога.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Милли Меджлисе круглом столе на тему "Роль парламентариев в расширении полномочий женщин и борьбе с насилием против женщин" заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, в связи с этим комитет подготовил необходимые документы: "В настоящее время ведутся работы в этом направлении. После того, как документ будет полностью готов, его направят в соответствующие структуры".