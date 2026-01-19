В Азербайджане сократилось количество браков и разводов
Социальная защита
- 19 января, 2026
- 14:32
В 2025 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 44 996 браков и 18 832 развода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на каждые 1 000 человек снизилось с 4,9 до 4,8, а число разводов - с 2,1 до 2.
