    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 14:32
    В Азербайджане сократилось количество браков и разводов

    В 2025 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 44 996 браков и 18 832 развода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на каждые 1 000 человек снизилось с 4,9 до 4,8, а число разводов - с 2,1 до 2.

    Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıb

