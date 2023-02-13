В Азербайджане вырастут размеры пенсий

С 2023 года переход на единый метод индексации при повышении пенсий в Азербайджане обеспечил переход к единому, равному подходу ко всем пенсионерам.

С 2023 года переход на единый метод индексации при повышении пенсий в Азербайджане обеспечил переход к единому, равному подходу ко всем пенсионерам.

Как сообщает Report, в этом году, как и в предыдущие годы, пенсии пенсионеров (отставных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и т.д.), получающих надбавку в связи с выслугой лет, были проиндексированы и увеличены, что обеспечивает регулярный рост их пенсий в начале каждого года.

С начала 2023 года проиндексированы и увеличены пенсии в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, включая тех, кто получает пенсию на общих основаниях, и пенсионеров, получающих доплату в связи с выслугой лет. На это повышение ежегодно будет расходоваться 728 млн манатов. Установленный распоряжением президента рост индексации превышает средний уровень инфляции на 2022 год (13,9 процента).

В то же время, согласно распоряжению, пенсионные капиталы на лицевых счетах застрахованных лиц увеличиваются на 13,9 процентов после индексации в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен по 2022 году, а значит пенсионный капитал на лицевых счетах лиц, работающих по трудовому договору, будет постоянно расти по итогам индексации в начале каждого года.