О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане с начала года около 46 тыс. гражданам назначена инвалидность

В Азербайджане с начала года около 46 тыс. гражданам назначена инвалидность Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-октябрь текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам.
Социальная защита
14 ноября 2021 г. 10:57
В Азербайджане с начала года около 46 тыс. гражданам назначена инвалидность

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-октябрь текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам.

Как сообщили Report в Госагентстве, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 14 245 гражданам инвалидность назначена впервые, 31 432 - повторно. После назначения инвалидности этим лицам в проактивном порядке через электронную систему были назначены социальные выплаты по инвалидности.

Также за 10 месяцев текущего года 7 615 лицам были предоставлены 38 670 средств реабилитации, 6 429 лицам оказаны реабилитационные услуги.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il əlillik təyin olunan şəxslərin sayı 2 dəfə artıb

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi