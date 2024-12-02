В Азербайджане разрабатывается концепция по устранению проблем в сфере прав детей

В Азербайджане разрабатывается концепция по устранению проблем в сфере прав детей.

В Азербайджане разрабатывается концепция по устранению проблем в сфере прав детей.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом Министерства науки и образования Эльнур Алиев на конференции на тему "Агрессивное поведение среди несовершеннолетних: Буллинг".

По его словам, тема буллинга находится в центре внимания Министерства науки и образования:

"В этом году в министерстве создан отдел политики развития детей и молодежи. Мы разрабатываем концепцию по устранению существующих проблем в области прав детей. В этой концепции предусмотрены тренинги для родителей с целью создания здоровой среды для детей, а также защиты прав детей. Планируется усиление мониторинга и принятие мер по предотвращению психологического насилия в школах".