В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 9 500 манатов

В ближайшее время банк вакансий внедрит инновационный подход

В настоящее время банк вакансий насчитывает около 30 тысяч рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что зарплата на вакантные места колеблется от 250 до 9 500 манатов: “Любой человек может выбрать вакансию в соответствии со своими знаниями и навыками и подать заявку, которую после подтверждения Центр занятости направит работодателям”.

По его словам, в ближайшее время банк вакансий внедрит инновационный подход, когда вакансии и кандидатуры будут предлагаться с помощью искусственного интеллекта.