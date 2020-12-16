О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 9 500 манатов

В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 9 500 манатов В ближайшее время банк вакансий внедрит инновационный подход
Социальная защита
16 декабря 2020 г. 11:37
В Азербайджане пустует вакансия с зарплатой в 9 500 манатов
0 : 00
0 : 00

В настоящее время банк вакансий насчитывает около 30 тысяч рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что зарплата на вакантные места колеблется от 250 до 9 500 манатов: “Любой человек может выбрать вакансию в соответствии со своими знаниями и навыками и подать заявку, которую после подтверждения Центр занятости направит работодателям”.

По его словам, в ближайшее время банк вакансий внедрит инновационный подход, когда вакансии и кандидатуры будут предлагаться с помощью искусственного интеллекта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aylıq maaşı 9 500 manat olan iş yeri boşdur

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане за последний год усыновлены 27 детей
В Азербайджане за последний год усыновлены 27 детей
14 декабря 2020 г. 22:19
Семьям пропавших без вести военнослужащих оказывается психологическая поддержка
Семьям пропавших без вести военнослужащих оказывается психологическая поддержка
13 декабря 2020 г. 12:41
Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии
Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии
11 декабря 2020 г. 17:03
За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25% 
За последние три года количество трудовых договоров выросло на 25% 
11 декабря 2020 г. 11:15
В Фонд YAŞAT за день пожертвовано 1,5 млн манатов
В Фонд YAŞAT за день пожертвовано 1,5 млн манатов
9 декабря 2020 г. 19:38
Министерство обороны перечислило средства в Фонд YAŞAT
Министерство обороны перечислило средства в Фонд YAŞAT
9 декабря 2020 г. 19:14
В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны
В Госфонде соцзащиты создана рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны
9 декабря 2020 г. 18:34
Перечислены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Перечислены пенсии за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
8 декабря 2020 г. 20:18
Более 500 членов семей шехидов и ветеранов войны были трудоустроены
Более 500 членов семей шехидов и ветеранов войны были трудоустроены
6 декабря 2020 г. 13:43
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено около 9 тыс. домов 
ФотоСемьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено около 9 тыс. домов 
5 декабря 2020 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi