В Азербайджане проведен мониторинг горячих линий ряда госучреждений

Центр социальных исследований (ЦНИ) осуществил мониторинг деятельности горячих линий ряда государственных учреждений.
Как сообщили Report в центре, через городские номера ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" удалось получить ответ на 42,9% звонков. Средняя продолжительность звонков составила 8 секунд в первой половине дня и 5 секунд - во второй. На 86,4% звонков на горячую линию было отвечено. Средняя продолжительность разговора в первой половине дня составила 39 секунд, а во второй - 17 секунд.
42,9% звонков на городские номера ОАО "Азерсу" были успешно обработаны. Средняя продолжительность разговора составила 9 секунд в первой половине дня и 10 секунд - во второй. За период мониторинга ответы были получены на все звонки на горячую линию. Средняя продолжительность разговора в первой половине дня составила 1 минуту 34 секунды, а во второй - 1 минута 7 секунд.
На 20% звонков на городской номер ОАО "Азеришыг" удалось получить ответы, 80% остались без ответа. Средняя продолжительность звонков составила 30 секунд в первой половине дня и 2 минуты 47 секунд - во второй. На 90% звонков на горячую линию в первой и второй половине дня были получены ответы. Средняя продолжительность звонков в первой половине дня составила 4 минуты 52 секунды, а во второй - 9 минут 1 секунду.