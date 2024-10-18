В Азербайджане проведен мониторинг горячих линий ряда госучреждений

Центр социальных исследований (ЦНИ) осуществил мониторинг деятельности горячих линий ряда государственных учреждений.

Центр социальных исследований (ЦНИ) осуществил мониторинг деятельности горячих линий ряда государственных учреждений.

Как сообщили Report в центре, через городские номера ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" удалось получить ответ на 42,9% звонков. Средняя продолжительность звонков составила 8 секунд в первой половине дня и 5 секунд - во второй. На 86,4% звонков на горячую линию было отвечено. Средняя продолжительность разговора в первой половине дня составила 39 секунд, а во второй - 17 секунд.

42,9% звонков на городские номера ОАО "Азерсу" были успешно обработаны. Средняя продолжительность разговора составила 9 секунд в первой половине дня и 10 секунд - во второй. За период мониторинга ответы были получены на все звонки на горячую линию. Средняя продолжительность разговора в первой половине дня составила 1 минуту 34 секунды, а во второй - 1 минута 7 секунд.

На 20% звонков на городской номер ОАО "Азеришыг" удалось получить ответы, 80% остались без ответа. Средняя продолжительность звонков составила 30 секунд в первой половине дня и 2 минуты 47 секунд - во второй. На 90% звонков на горячую линию в первой и второй половине дня были получены ответы. Средняя продолжительность звонков в первой половине дня составила 4 минуты 52 секунды, а во второй - 9 минут 1 секунду.