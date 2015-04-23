 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане прошло соревнование "Талантливые близнецы" - ФОТО

    В соревновании свои способности продемонстрировали более 20-ти пар

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Центре детского творчества Гянджи с участием обучающихся в средних школах города близнецов прошло соревнование под названием "Талантливые близнецы".

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях приняли участие также и тройняшки.

    На проходящем впервые подобном конкурсе участвовали более 20-ти пар. Близнецы и тройняшки, отличившиеся в конкурсах по декламации стихов, пению, актерскому мастерству и исполнению на музыкальных инструментах, получили памятные подарки Центра детского творчества.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi