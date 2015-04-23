​В Азербайджане прошло соревнование "Талантливые близнецы" - ФОТО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Центре детского творчества Гянджи с участием обучающихся в средних школах города близнецов прошло соревнование под названием "Талантливые близнецы".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях приняли участие также и тройняшки.

На проходящем впервые подобном конкурсе участвовали более 20-ти пар. Близнецы и тройняшки, отличившиеся в конкурсах по декламации стихов, пению, актерскому мастерству и исполнению на музыкальных инструментах, получили памятные подарки Центра детского творчества.