В Азербайджане продолжается работа по реинтеграции репатриантов

В Баку принимают психосоциальные меры поддержки для еще пяти граждан, репатриированных из Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, среди репатриированных - две женщины и трое детей.

Отмечается, что им уже оказана первичная медицинская и социально-психологическая помощь. После завершения реабилитационного процесса граждане будут направлены к местам проживания.

На следующем этапе социальные работники и психологи посетят их по месту жительства для проведения детальной оценки состояния. В дальнейшем меры поддержки, направленные на реинтеграцию каждого репатрианта в общество, будут продолжены.

Напомним, что за последние годы Агентство социальных услуг привлекло к программам социальной реабилитации около 600 репатриированных лиц. В настоящее время работа продолжается с 49 из них.