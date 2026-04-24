    В Азербайджане продолжается работа по реинтеграции репатриантов

    Социальная защита
    • 24 апреля, 2026
    • 18:38
    В Азербайджане продолжается работа по реинтеграции репатриантов

    В Баку принимают психосоциальные меры поддержки для еще пяти граждан, репатриированных из Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, среди репатриированных - две женщины и трое детей.

    Отмечается, что им уже оказана первичная медицинская и социально-психологическая помощь. После завершения реабилитационного процесса граждане будут направлены к местам проживания.

    На следующем этапе социальные работники и психологи посетят их по месту жительства для проведения детальной оценки состояния. В дальнейшем меры поддержки, направленные на реинтеграцию каждого репатрианта в общество, будут продолжены.

    Напомним, что за последние годы Агентство социальных услуг привлекло к программам социальной реабилитации около 600 репатриированных лиц. В настоящее время работа продолжается с 49 из них.

    Suriyadan Azərbaycana gətirilən daha 5 nəfər psixososial dəstək prosesinə cəlb edilib

