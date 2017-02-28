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    В Азербайджане пенсионный возраст увеличивается

    Пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте изменений в закон "О трудовой пенсии".

    Проект состоит из 98 изменений.

    Согласно проекту, до 2021 года пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев. А пенсионный возраст женщин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев до 2027 года. Этим пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.

    В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года.

    Проект вынесут на обсуждение весенней сессии Милли Меджлиса. 

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