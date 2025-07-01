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В Азербайджане повышены социальные пособия

В Азербайджане повышены социальные пособия С сегодняшнего дня в Азербайджане увеличиваются размеры социальных пособий, президентских стипендий и доплат за почётные звания.
Социальная защита
1 июля 2025 г. 00:00
В Азербайджане повышены социальные пособия

С сегодняшнего дня в Азербайджане увеличиваются размеры социальных пособий, президентских стипендий и доплат за почётные звания.

Как сообщает Report, это предусмотрено Указом президента Ильхама Алиева о внесении изменений в ряд предыдущих указов и распоряжений. Согласно документу, с 1 июля размеры социальных пособий установлены следующим образом:

– 300 манатов – лицам с инвалидностью I степени (нарушение функций организма на 81–100 %);

– 250 манатов – с инвалидностью II степени (61–80 %);

– 180 манатов – с инвалидностью III степени (31–60 %);

– 140 манатов – в случае потери кормильца;

– 140 манатов – детям солдат срочной службы;

– 140 манатов – опекунам и попечителям детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;

– 140 манатов – на каждого ребёнка в малообеспеченных семьях с детьми до 1 года;

140 манатов – женщинам, имеющим более пяти детей (на каждого ребёнка);

240 манатов – при усыновлении ребёнка (кроме детей с инвалидностью до 18 лет);

на содержание ребёнка с инвалидностью до 18 лет в приёмной семье:
– 500 манатов – от 0 до 6 лет,
– 600 манатов – от 7 до 13 лет,
– 650 манатов – от 14 до 18 лет;

– 600 манатов – при рождении ребёнка;

– 600 манатов – пособие на погребение.

Также с 1 июля устанавливаются следующие размеры президентских стипендий:

– 2 200 манатов – лицам, удостоенным звания «Герой Отечественной войны»;

– 2 000 манатов – Национальным Героям Азербайджана;

– 700 манатов – семьям шехидов;

– 700 манатов – семьям шехидов 20 Января;

– 700 манатов – семьям погибших, пропавших без вести и признанных умершими военнослужащих, исполнявших интернациональный долг в Афганистане;

– лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января:
– 600 манатов – I степень,
– 500 манатов – II степень,
– 400 манатов – III степень;

– 120 манатов – лицам, ухаживающим за инвалидами I степени или детьми-инвалидами до 18 лет;

– 250 манатов – лицам с общей инвалидностью I степени (за исключением инвалидов по зрению);

– 350 манатов – инвалидам по зрению I степени.

Кроме того, с 1 июля размер индивидуальной президентской стипендии составляет 1 700 манатов.

Размер ежемесячной стипендии за почётные звания установлен следующим образом:

– 300 манатов – народным писателям, поэтам, артистам и художникам;

– 200 манатов – заслуженным деятелям науки, искусства, культуры, образования, медицины, архитектуры, спорта, госслужбы, журналистики, инженерии, юриспруденции, сельского хозяйства, авиации и медицины.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən sosial müavinətlər, Prezident və fəxri adlara görə təqaüdlər artırılır

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