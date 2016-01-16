​В Азербайджане повышена базовая часть трудовых пенсий

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях усиления социальной защиты пенсионеров подписал распоряжение о повышении базовой части трудовых пенсий.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года размер базовой части трудовой пенсии по возрасту будет повышен на 10% и установлен в размере 110 манатов.

Государственному фонду социальной защиты Азербайджанской Республики поручено повысить в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения размеры ежемесячной пенсии по всем видам трудовых пенсий и обеспечить их перерасчет, включая надбавки к базовой части трудовых пенсий Национальных героев Азербайджана и членов семей шехидов, инвалидов и других лиц.