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    ​В Азербайджане повышена базовая часть трудовых пенсий

    С 1 февраля 2016 года размер базовой части трудовой пенсии по возрасту будет повышен на 10% и установлен в размере 110 манатов

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях усиления социальной защиты пенсионеров подписал распоряжение о повышении базовой части трудовых пенсий.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года размер базовой части трудовой пенсии по возрасту будет повышен на 10% и установлен в размере 110 манатов.

    Государственному фонду социальной защиты Азербайджанской Республики поручено повысить в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения размеры ежемесячной пенсии по всем видам трудовых пенсий и обеспечить их перерасчет, включая надбавки к базовой части трудовых пенсий Национальных героев Азербайджана и членов семей шехидов, инвалидов и других лиц.

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