В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

В Азербайджане в рамках последних реформ, направленных на улучшение системы оплаты труда в государственной службе, планируется отменить механизм поощрений.

Как сообщает Report, соответствующие изменения отражены в Законе "О государственной службе", принятом Милли Меджлисом, и других законодательных актах.

Согласно новому подходу, вознаграждения из государственного бюджета полностью отменяются. Это касается как коллективных, так и индивидуальных поощрений. В результате стимулирующие выплаты для госслужащих упраздняются, а система оплаты труда станет более единой и прозрачной.

Согласно прежним правилам, ежегодно из государственного бюджета выделялись дополнительные средства на поощрение государственных служащих. Размер этих средств в течение года определялся в объеме трехкратного месячного должностного оклада и выплачивался преимущественно в виде коллективных премий к праздничным датам, а также индивидуальных премий отличившимся сотрудникам.

В результате внесенных изменений заработная плата станет более стабильной и предсказуемой, а доход государственных служащих будет формироваться в большей степени на основе фиксированной заработной платы.