    В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

    Социальная защита
    • 18 марта, 2026
    • 10:47
    В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

    В Азербайджане в рамках последних реформ, направленных на улучшение системы оплаты труда в государственной службе, планируется отменить механизм поощрений.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения отражены в Законе "О государственной службе", принятом Милли Меджлисом, и других законодательных актах.

    Согласно новому подходу, вознаграждения из государственного бюджета полностью отменяются. Это касается как коллективных, так и индивидуальных поощрений. В результате стимулирующие выплаты для госслужащих упраздняются, а система оплаты труда станет более единой и прозрачной.

    Согласно прежним правилам, ежегодно из государственного бюджета выделялись дополнительные средства на поощрение государственных служащих. Размер этих средств в течение года определялся в объеме трехкратного месячного должностного оклада и выплачивался преимущественно в виде коллективных премий к праздничным датам, а также индивидуальных премий отличившимся сотрудникам.

    В результате внесенных изменений заработная плата станет более стабильной и предсказуемой, а доход государственных служащих будет формироваться в большей степени на основе фиксированной заработной платы.

    Госслужба Механизм поощрений
    Dövlət qulluğunda mükafat sistemi ləğv olunur
    11:20

    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе наркозависимых

    Социальная защита
    11:15

    В Баку и на Абшероне начато строительство новых канализационных коллекторов и очистных сооружений

    Инфраструктура
    11:09

    Бакинский аэропорт перейдет на усиленный режим в дни праздника Новруз

    Инфраструктура
    11:00

    Мамедов: Азербайджан сформировал потенциал в сфере организации мероприятий

    Инфраструктура
    10:57

    В Азербайджане внедрили новый госстандарт устойчивого управления мероприятиями

    Инфраструктура
    10:51

    Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

    В регионе
    10:47

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    10:47

    В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

    Социальная защита
    10:33

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
