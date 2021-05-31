В Азербайджане отменяется использование медицинских масок на открытом воздухе

С сегодняшнего дня в Азербайджане снимаются некоторые ограничения карантинного режима

С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяются некоторые ограничения карантинного режима.

Как передает Report, одним из них является отмена с 06:00 часа требования использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, тканевые маски, респираторы и др.) в общественных местах на открытом воздухе.

Но использование масок в помещении обязательно.

Отметим, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 первого августа 2021 года.