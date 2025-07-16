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В Азербайджане объявлено число лиц с инвалидностью

В Азербайджане объявлено число лиц с инвалидностью По данным на начало 2025 года, в Азербайджане насчитывается 498 442 человека с инвалидностью.
Социальная защита
16 июля 2025 г. 20:21
В Азербайджане объявлено число лиц с инвалидностью

По данным на начало 2025 года, в Азербайджане насчитывается 498 442 человека с инвалидностью.

Как сообщает Report, по сравнению с 2023 годом эта цифра уменьшилась на 5 243 человека или на 1%.

Согласно последним данным, в стране насчитывается 454 944 человека с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше. Из них 64 187 человек - это лица, инвалидность которых определена из-за нарушения функций организма на 81-100%. В то время как 265 128 человек имеют инвалидность из-за нарушения функций организма на 61-80%, а 125 629 человек - из-за нарушения на 31-60%.

Кроме того, количество детей с инвалидностью (до 18 лет) составляет 43 498 человек.

Напомним, что в настоящее время лицам, инвалидность которых определена из-за нарушения функций организма на 81-100%, 61-80%, 31-60%, выплачивается пособие в размере 600, 500, 400 манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

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