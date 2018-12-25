В Азербайджане обнародованы сферы, где хотят быть представлены женщины

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Уже все страны и народы мира принимают азербайджанскую модель семьи и культурной толерантности".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей сказала председатель структуры Хиджран Гусейнова.

Она отметила, что правительство регулярно осуществляет необходимые мероприятия для повышения социального благосостояния семей.

Х.Гусейнова подчеркнула, что в настоящее время в Азербайджане нет никаких закрытых профессий для представительниц женского пола. Она добавила, что в технической, инновационной, нефтяной промышленности и в других сферах растет число представительниц женского пола: "Результаты исследований свидетельствует о том, что наши девушки хотят работать в государственном секторе. Статистические цифры подтверждает то, что 30% женщин задействованы в государственном, 70% работают в частном секторе".

По ее словам, государственные структуры проводят экзамены для приема на работу только среди женщин, и таким образом достигается рост числа женщин, представленных в тех или иных областях: "К примеру, в Таможенном комитете подобный экзамен проводится во второй раз. В таможенной службе уровень участия женщин вырос до 20%".