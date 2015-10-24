В Азербайджане обнародованы причины совершения преступлений женщинами

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Основной причиной совершения женщинами преступлений являются семейные конфликты и проблемы внутри семьи".

Об этом Report сообщила главный консультант отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

Она отметила, что большинство женщин совершают преступления в целях защиты от насилия.

В последнее время большинство совершивших преступление женщин это те, кто протестовал против невыносимого отношения внутри семьи и продолжительных конфликтов.

А.Вейсалова заявила, что большинство преступлений совершаются мужчинами: "В 2014 году 15 560 человек совершили преступления, 971 из них женщины".

Главный консультант подчеркнула, что по сравнению с 2010 годом число преступлений, совершенных женщинами в 2014 году, уменьшилось в 2,4 раза: "В стране наблюдается уменьшение числа женщин, совершающих преступление".