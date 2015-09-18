В Азербайджане обнародована статистика по бракам с иностранцами и лицами, не имеющими гражданства

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародовано количество заключенных в этом году браков с иностранцами и лицами, не имеющими гражданства. Как сообщила Report старший консультант отдела информации и аналитического исследования Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова, в первом полугодии 2015 года заключено 527 таких браков.

По ее словам, мнение о том, что азербайджанские девушки стремятся заключать браки с иностранцами, неверно: "Это неверный подход, потому что, говоря о браке с иностранцами и лицами, не имеющими гражданства, в первую очередь имеются в виду азербайджанцы, являющиеся гражданами России и Грузии. Следом идут турки и мусульмане из Турции и других стран. Очень низкий процент приходится на долю представителей других национальностей и религий".

Представитель комитета отметила, что в последнее время наблюдается сокращение количества разводов азербайджанцев с иностранцами и лицами, не имеющими гражданства: "В первом полугодии зафиксировано 27 случаев разводов".

А.Вейсалова также представила статистику таких браков и разводов за прошлые годы. По ее словам, в 2014 году заключено 1 816 браков, зафиксировано 155 разводов: "В 2013 году заключено 2 780 браков, зафиксировано 211 разводов".