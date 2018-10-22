В Азербайджане обеспечат жильем 160 работников пароходства

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Музей корабля откроется в Баку к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель "Азербайджанского каспийского морского пароходства" Рауф Велиев.

"Мы планируем открыть музей корабля возле площади Государственного флага в столице", - сказал он.

Глава пароходства также сообщил, что по случаю 160-летия организации в рамках проекта "160 лет – 160 квартир" в порядке очередности будут предоставлены квартиры работникам пароходства.