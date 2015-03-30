​В Азербайджане объявлен месяц безопасности труда

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при министерстве труда и социальной защиты населения в связи со Всемирным днем охраны труда - 28 апреля объявила апрель текущего года месяцем безопасности труда. Об этом сообщил Report начальник ГСИТ Фуад Ализаде.

Начальник службы отметил, что в связи с этим утвержден план мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда, предотвращение несчастных случаев на производстве и устранение существующих недостатков в сфере охраны труда. Также с целью просвещения работодателей и работников по вопросам охраны труда будут организованы семинары, круглые столы, различные встречи.

Ф.Ализаде рассказал, что 28 апреля состоится конференция на тему "Вместе повысим культуру профилактики в охране труда", на которой будут проведены широкие обсуждения нынешнего положения в стране в сфере охраны труда и стоящих в связи с этим задач: "В сентябре прошлого года ГСИТ проводил неделю безопасности труда, затем в январе-феврале текущего года - декаду безопасности труда. Подобные мероприятия способствуют резкому сокращению количества несчастных случаев на производстве, а также числа погибших и получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве. Например, количество несчастных случаев на производстве в январе текущего года сократилось на 28,5% по сравнению с январем 2014 года, а в феврале - в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в результате подобных случаев сократилось в январе этого года на 50%, в феврале же в целом не было зафиксировано случаев со смертельным исходом. Наблюдается также резкое сокращение получивших травмы. Однако нашей целью является повышение усилий с целью не допустить подобные случаи на рабочих местах".