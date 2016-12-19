В Азербайджане новорожденных называют именами турецких завоевателей - СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародовано число новорожденных, которым дали имена турецких завоевателей.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, именем Эртогрул за последние 5 лет назвали 101 ребенка, а в этом году - 38 детей.

Среди имен новорожденных преимущество составляет имя Фатех. За последние 5 лет это имя дали 1005 детям, а в этом году - 223 малышам.

За последние 5 лет именем Акбер назвали 1885 детей, в этом году - 306, именем Теймур за последние 5 лет - 548, в этом году - 78 детей, именем Мехмет - 6 детей, именем Бабур - одного ребенка, за последние 5 лет именем Осман назвали 579, а в этом году - 86 детей, именем Беязид - 29 детей, именем Сулейман - 1569 детей, Селим - 512 детей, Шамсаддин - 86 детей, Чингизхан - 18 детей, Хатаи - 27 детей.

В списке числятся имена Метехан (7), Абдульгамид (5), Абдульазиз(10), Абдульмеджид (3), Теймурхан (9), Теймуршах (3), Теймураз(4).

Помимо этого, детей также назвали именами Фатех Ахмед, Фатехджафар, Фатехджахан, Акберхан, Акберага, Акберали, Османсами, Осман Беркхан, Османнури, Османбей, Османатеш, Сулейман Эмир, Сулеймансултан, Сулейманальп, Сулейманхильми.