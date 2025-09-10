ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Азербайджане могут запретить увольнение работников предпенсионного возраста

    Социальная защита
    • 10 сентября, 2025
    • 15:47
    В Азербайджане может быть введен запрет на увольнение работников предпенсионного возраста.

    Как сообщает Report, с таким предложением на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике выступил депутат Вугар Байрамов.

    По его словам, в ряде случаев граждан увольняют за два года до выхода на пенсию, и найти новую работу в этом возрасте становится крайне сложно.

    "В некоторых странах такие случаи запрещены законодательством. Например, в Казахстане не допускается увольнение сотрудников, которым скоро выходить на пенсию, за исключением случаев ликвидации штата или предприятия. Считаю, что подобная норма должна быть закреплена и в Азербайджане", - отметил депутат.

    Председатель комитета Муса Гулиев поддержал инициативу и предложил подготовить текст законопроекта для последующего внесения на рассмотрение.

    Азербайджан пенсионный возраст увольнения запрет
