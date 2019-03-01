В Азербайджане минимальная зарплата установлена в размере 180 манатов

Баку. 1 марта REPORT.AZ/ Размер минимальной заработной платы в Азербайджане с сегодняшнего дня увеличился на 38,4% - до 180 манатов, а минимальной пенсии - на 38,5% - до 160 манатов.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения.

Повышение минимальной заработной платы охватит 600 тыс. человек. Зарплата 450 тыс. человек, работающих в государственном секторе, повысится на 30%, а 150 тыс. работников, занятых в частном секторе – на 25%. На эти цели из госбюджета будет выделено дополнительно 400 млн манатов, а за 10 месяцев 2019 года – 335 млн манатов. Повышение минимального размера пенсии коснется 233 тыс. пенсионеров (в том числе 140 тыс. человек, получающих пенсии по инвалидности). Из них у 9 тыс. человек размер пенсий повысится на 93%, 26 тыс. человек – на 30%, 74 тыс. человек – на 16%. Средства в объеме 49 млн манатов в год и 41 млн манатов за март-декабрь 2019 года будут выделены из Государственного фонда социальной защиты населения при министерстве.