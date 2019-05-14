В Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям

"В Азербайджане критерии определения инвалидности будут адаптированы к международной практике".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, до сегодняшнего дня существовали критерии инвалидности по I, II и III группам, оставшиеся со времен Советского Союза: "Эти критерии не соответствуют международной практике. Подготовленные критерии охватывают более 1000 заболеваний. Процент воздействия заболевания определяется по 6-7 критериям, на основании которых будет измерен процент воздействия заболевания на жизнь гражданина и определена степень инвалидности.

По словам С.Бабаева, эти критерии были подготовлены совместно врачами министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения: "Всемирная организация здравоохранения провела экспертизу. В ближайшее время законодательный пакет будет представлен Милли Меджлису".