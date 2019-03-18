В Азербайджане готовятся новые правила усыновления

Рабочая группа, созданная в министерстве труда и социальной защиты населения, продолжает работы, направленные на усовершенствование управления в сфере усыновления (удочерения).

Как сообщили Report в министерстве, в рамках этих работ готовится проект "Правила усыновления детей, лишенных родительской опеки".

В проекте найдут отражение правила передачи на воспитание в семьи (усыновление, опекунство, попечительство, семья попечителей или группы) детей, лишенных родительской опеки, в случае отсутствия такой возможности, правила ведения учета размещения лишенных родительской опеки детей в предусмотренных для них образовательных, воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения.

Будет осуществляться единый надзор за усыновлением детей соответствующей категории, содержанием, воспитанием и условиями образования усыновленных детей.

В создании проекта приоритетными принципами считаются воля и интересы усыновленных детей, обеспечение прозрачной и простой процедуры усыновления и др.