Госкомитет: В 2019-2020 гг для вынужденных переселенцев построят 2814 квартир

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В 2019-2020 годах в Азербайджане для вынужденных переселенцев построят 2814 квартир.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании коллегии в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На заседании коллегии была заслушана информация о проектах по улучшению жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, которые будут реализованы в 2019-2020 годы.

Было отмечено, что в этом году на основе заказа Фонда социального развития вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе Баку будет построено и сдано в эксплуатацию 300 квартир для вынужденных переселенцев, в городе Ширван - 685, в Кюрдемирском районе - 563, в Уджарском районе - 250, Гёйгельском районе - 130, Агджабадинском районе - поселки с необходимой социально-технической инфраструктурой для 645 семей на первом этапе, в Бейлаганском районе - поселок с частными домами для 146 семей вынужденных переселенцев, со школой, детсадом, клубом, медпунктом и административным зданием, в Физулинском районе - частные дома для 95 семей вынужденных переселенцев.

В следующем году такие проекты будут реализованы в городах Сумгайыт и Гянджа, Агджабединском, Шамкирском, Самухском, Геранбойском районах. В то же время, на заседании была отмечена необходимость строительства новых кварталов в рамках "Государственной программы по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев".