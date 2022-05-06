В Азербайджане 49 тыс. безработных были вовлечены в программу самозанятости

"В общей сложности 49 000 семей были вовлечены в программу самозанятости за последние четыре года".

"В общей сложности 49 000 семей были вовлечены в программу самозанятости за последние четыре года".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Глава ведомства отметил, что в стране из года в год продолжается работа по расширению охвата и ускорению реализации программы самозанятости: "Программа самозанятости является важным подспорьем в обеспечении занятости безработных, позволяя им получить доступ к малым предприятиям. В 2021 году программой самозанятости было охвачено 16 232 человека, что в 14 раз больше, чем в 2017 году, когда она была запущена.