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В Азербайджане 49 тыс. безработных были вовлечены в программу самозанятости

В Азербайджане 49 тыс. безработных были вовлечены в программу самозанятости "В общей сложности 49 000 семей были вовлечены в программу самозанятости за последние четыре года".
Социальная защита
6 мая 2022 г. 02:34
В Азербайджане 49 тыс. безработных были вовлечены в программу самозанятости

"В общей сложности 49 000 семей были вовлечены в программу самозанятости за последние четыре года".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Глава ведомства отметил, что в стране из года в год продолжается работа по расширению охвата и ускорению реализации программы самозанятости: "Программа самозанятости является важным подспорьем в обеспечении занятости безработных, позволяя им получить доступ к малым предприятиям. В 2021 году программой самозанятости было охвачено 16 232 человека, что в 14 раз больше, чем в 2017 году, когда она была запущена.

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Версия на азербайджанском языке Son 4 ildə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilən ailələrin sayı açıqlanıb

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