В Азербайджане 19 сотрудников министерства уволены с работы

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года 19 сотрудников министерства труда и социальной защиты населения уволены с работы из-за возраста.

Об этом на запрос Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В сообщении говорится, что министерство труда и социальной защиты населения строго следует требованиям трудового законодательства: "Согласно трудовому кодексу, в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, предельный возрастной ценз составляет 65 лет. Срок работы сотрудника такого учреждения, достигшего данного возраста, может быть продлен руководителем государственного органа сроком не более 1 года. Однако за исключением определенных случаев долго продолжаться подобное увеличение срока не может.

За прошедший период 2015 года из министерства труда и социальной защиты населения уволены 19 сотрудников по причине достижения предела возрастного ценза работы в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета. Все сотрудники, в том числе уволенные, хорошо знают требования законодательства, поэтому нормально и спокойно встретили свое увольнение".