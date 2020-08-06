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В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов

В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов Очередная программа единовременной выплаты будет реализована в 13 городах и районах
Социальная защита
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6 августа 2020 г. 17:47
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, будет осуществлена очередная программа единовременной выплаты в 13 городах и районах (Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы), где применен ужесточенный особый карантинный режим.

Как передает Report, проект нового решения Министерства труда и социальной защиты населения передан на рассмотрение правительству.

Выплата охватит лиц, которые при обращении за единовременной выплатой в апреле-мае указали фактическим местом проживания Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы.

Данная выплата охватит 278 тыс. человек, на эти цели будет выделено 53 млн манатов.

Средства будут переведены на карточки, выданные банками для получения выплат в мае.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay 278 min şəxsə 190 manatlıq birdəfəlik ödəmə veriləcək

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