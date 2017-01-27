В ASAN xidmət приступили к оказанию услуг для продления регистрации привозимых в страну транспортных средств

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Процесс продления регистрации временно привозимых физическими лицами в страну транспортных средств осуществляется в центрах ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

С 26 января лица могут обращаться в центры ASAN xidmət (за исключением масаллинского регионального центра ASAN xidmət) для процесса продления регистрации временно привозимых физическими лицами в страну транспортных средств, который осуществляется Государственным таможенным комитетом.

Отметим, что лицо должно обратиться для продления регистрации не позже, чем за 1 день до завершения срока, предоставленного для нахождения в стране временно привезенного транспортного средства.

Напомним, что информацию об оказываемых ASAN xidmət услугах, госпошлине и графике работы можно получить в Call-центре 108.