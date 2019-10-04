В ASAN xidmət обратился 33-миллионный гражданин.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, обращение сделано Рашадом Абдуллаевым в Бакинском центре "ASAN xidmət" №2.

Он воспользовался осуществляемой Министерством юстиции нотариальной услугой.

Отметим, что на данный момент в стране действует 15 центров "ASAN xidmət". Пять из них действуют в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, действует 10 мобильных автобусов "ASAN xidmət" и мобильный поезд "ASAN", с помощью которых в регионах гражданам оказываются мобильные услуги.

Также в Баку действуют 2 центра "ASAN Kommunal", оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.