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В "ASAN xidmət" обратился 33-миллионный гражданин

В "ASAN xidmət" обратился 33-миллионный гражданин

В ASAN xidmət обратился 33-миллионный гражданин.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, обращение сделано Рашадом Абдуллаевым в Бакинском центре "ASAN xidmət" №2.  

Он воспользовался осуществляемой Министерством юстиции нотариальной услугой. 

Отметим, что на данный момент в стране действует 15 центров "ASAN xidmət". Пять из них действуют в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки. 

Кроме того, действует 10 мобильных автобусов "ASAN xidmət" и мобильный поезд "ASAN", с помощью которых в регионах гражданам оказываются мобильные услуги. 

Также в Баку действуют 2 центра "ASAN Kommunal", оказывающие населению услуги в коммунальной сфере. 

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