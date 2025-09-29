В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежи

В Агдамском районе состоялся фестиваль по профориентации молодежи "PeşəFest", организованный Государственным агентством занятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Мероприятие прошло под девизом "Выучи профессию – построй будущее!" и было направлено на помощь молодежи и школьникам в выборе профессии. В фестивале приняли участие глава ИВ Агдама Вагиф Гасанов, председатель правления Агентства занятости Садиг Алиев, представители госструктур и частных компаний.

Участникам представили 14 профессий - от кибербезопасности и 3D-анимации до ювелирного дизайна, ветеринарии и работы бариста. Фестиваль продолжится в других регионах Азербайджана, включая Баку, Габалу, Агсу и Хачмаз, с 1-го по 16-е октября.