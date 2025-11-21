В Агдаме проходит ярмарка труда
Социальная защита
- 21 ноября, 2025
- 09:41
Государственное агентство занятости организовало очередную ярмарку труда в городе Агдаме.
Как сообщает карабахское бюро Report, мероприятие организовано с целью обеспечения соответствующей работой жителей освобожденных от оккупации территорий.
На ярмарке представлено 67 вакансий по таким специальностям, как казначей, кондитер, контролер, регистратор и др.
Участникам предоставляется подробная информация о проектах и мероприятиях, реализуемых Государственным агентством занятости, а также о вакансиях и должностных обязанностях.
Последние новости
10:30
Фото
AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30Бизнес
10:28
АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-КясикИнфраструктура
10:16
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8Внешняя политика
10:12
Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС СШАФинансы
10:12
В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарностиВнешняя политика
10:08
Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взяткеДругие страны
10:03
Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лигеФутбол
10:00
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%Энергетика
09:53