    В Агдаме проходит ярмарка труда

    Социальная защита
    • 21 ноября, 2025
    • 09:41
    В Агдаме проходит ярмарка труда

    Государственное агентство занятости организовало очередную ярмарку труда в городе Агдаме.

    Как сообщает карабахское бюро Report, мероприятие организовано с целью обеспечения соответствующей работой жителей освобожденных от оккупации территорий.

    На ярмарке представлено 67 вакансий по таким специальностям, как казначей, кондитер, контролер, регистратор и др.

    Участникам предоставляется подробная информация о проектах и мероприятиях, реализуемых Государственным агентством занятости, а также о вакансиях и должностных обязанностях.

    Ağdamda əmək yarmarkası keçirilir, 67 vakansiya təqdim olunur

