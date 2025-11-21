В Агдаме проходит ярмарка труда

Государственное агентство занятости организовало очередную ярмарку труда в городе Агдаме.

Как сообщает карабахское бюро Report, мероприятие организовано с целью обеспечения соответствующей работой жителей освобожденных от оккупации территорий.

На ярмарке представлено 67 вакансий по таким специальностям, как казначей, кондитер, контролер, регистратор и др.

Участникам предоставляется подробная информация о проектах и мероприятиях, реализуемых Государственным агентством занятости, а также о вакансиях и должностных обязанностях.