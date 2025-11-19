В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся на 5,7 млн манатов и достигнут 266,4 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В следующем году около 450 тыс. человек будут привлечены к активной занятости, доходы фонда ожидаются на уровне 238,3 млн манатов, что на 31,9 млн манатов (15,5%) больше, чем в этом году.

Прогнозируется, что расходы фонда составят 266,4 млн манатов, что на 5,7 млн манатов (2,2%) больше по сравнению с текущим годом.

Эти расходы будут направлены на выплату страховок по безработице, а также на реализацию программы самозанятости, профессиональную подготовку, организацию оплачиваемых общественных работ и дополнительного образования, предоставление услуг профориентационного консультирования, разработку профстандартов, финансирование части заработной платы на социальных рабочих местах, создание социальных предприятий, реализацию целевых программ и других мер обеспечению занятости.

Кроме того, планируется создание малых хозяйств по программе самозанятости для 15 тыс. семей, для 8 тыс. из них хозяйства будут созданы за счет средств фонда, а для остальных 7 тыс. - в рамках проекта Всемирного банка.