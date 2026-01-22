Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В 2025 году в Азербайджане работодателей оштрафовали на 9,3 тыс. манатов

    Социальная защита
    • 22 января, 2026
    • 13:15
    В 2025 году в Азербайджане работодателей оштрафовали на 9,3 тыс. манатов

    В 2025 году в Азербайджане работодатели были оштрафованы на общую сумму 9 300 манатов за нарушения правил.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, штрафы были назначены в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках.

    "При рассмотрении материалов, поступивших от государственных органов, в 6 случаях было выявлено привлечение к работе лиц, не достигших 15 лет, а в одном случае был выявлен факт привлечения детей к работам, представляющим опасность для их жизни, здоровья и нравственности", - сказал он.

    Работодатели штрафы Азербайджан трудовая инспекция
    Ötən il qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat cərimələnib

    Последние новости

    14:04

    В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

    Другие страны
    14:02

    Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    13:50

    Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

    Другие страны
    13:46
    Фото

    Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    13:37

    Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию

    Энергетика
    13:34

    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Другие страны
    13:25

    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В регионе
    13:23

    В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

    Социальная защита
    13:22

    Германия созвала в феврале спецсаммит ЕС для борьбы с избыточной бюрократией

    Другие страны
    Лента новостей