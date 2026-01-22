В 2025 году в Азербайджане работодателей оштрафовали на 9,3 тыс. манатов

В 2025 году в Азербайджане работодатели были оштрафованы на общую сумму 9 300 манатов за нарушения правил.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, штрафы были назначены в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках.

"При рассмотрении материалов, поступивших от государственных органов, в 6 случаях было выявлено привлечение к работе лиц, не достигших 15 лет, а в одном случае был выявлен факт привлечения детей к работам, представляющим опасность для их жизни, здоровья и нравственности", - сказал он.