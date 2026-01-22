İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən il qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat cərimələnib

    Sosial müdafiə
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:03
    Ötən il qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat cərimələnib

    2025-ci ildə qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat məbləğində cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, ötən il qeydə alınan pozuntulara görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri əsasında işəgötürənlərə ümumilikdə 9300 AZN məbləğində inzibati cərimə tətbiq edilib:

    "Dövlət orqanlarından daxil olmuş materialların araşdırılması zamanı 6 halda 15 yaşına çatmamış şəxsin işə cəlb edilməsi, bir halda isə uşaqların həyatına, sağlamlığına və mənəviyyatına təhlükə yaradan işlərə cəlb edilməsi faktı aşkarlanıb".

    Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti İşəgötürənlər pozuntu cərimə
