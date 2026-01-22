Ötən il qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat cərimələnib
Sosial müdafiə
- 22 yanvar, 2026
- 13:03
2025-ci ildə qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat məbləğində cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, ötən il qeydə alınan pozuntulara görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri əsasında işəgötürənlərə ümumilikdə 9300 AZN məbləğində inzibati cərimə tətbiq edilib:
"Dövlət orqanlarından daxil olmuş materialların araşdırılması zamanı 6 halda 15 yaşına çatmamış şəxsin işə cəlb edilməsi, bir halda isə uşaqların həyatına, sağlamlığına və mənəviyyatına təhlükə yaradan işlərə cəlb edilməsi faktı aşkarlanıb".
