В 2024 году лица с ограниченными возможностями получили около 100 тыс. средств реабилитации

12:47

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2024 году лицам с ограниченными возможностями предоставило 97 тыс. средств реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, в минувшем году данным лицам было предоставлено 7 тыс. инвалидных колясок, 2,1 тыс. протезов нижних и верхних конечностей, 2,3 тыс. слуховых аппарата, 3 тыс. костылей.

Также лица с ограниченными возможностями получили 3,6 тыс. пар протезов, 6,6 тыс. пар ортопедической обуви и прочие средства реабилитации.

В целом за последний год средствами реабилитации были обеспечены 12,2 тыс. человек с инвалидностью.