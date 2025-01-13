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В 2024 году лица с ограниченными возможностями получили около 100 тыс. средств реабилитации

В 2024 году лица с ограниченными возможностями получили около 100 тыс. средств реабилитации 12:47
Социальная защита
13 января 2025 г. 12:57
В 2024 году лица с ограниченными возможностями получили около 100 тыс. средств реабилитации

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2024 году лицам с ограниченными возможностями предоставило 97 тыс. средств реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, в минувшем году данным лицам было предоставлено 7 тыс. инвалидных колясок, 2,1 тыс. протезов нижних и верхних конечностей, 2,3 тыс. слуховых аппарата, 3 тыс. костылей.

Также лица с ограниченными возможностями получили 3,6 тыс. пар протезов, 6,6 тыс. пар ортопедической обуви и прочие средства реабилитации.

В целом за последний год средствами реабилитации были обеспечены 12,2 тыс. человек с инвалидностью.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il əlilliyi olan şəxslər 97 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilib

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