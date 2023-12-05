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Увеличено количество переданных в ведение Агентства социальных услуг учреждений

Увеличено количество переданных в ведение Агентства социальных услуг учреждений Увеличено количество учреждений, переданных в ведение Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Социальная защита
5 декабря 2023 г. 17:38
Увеличено количество переданных в ведение Агентства социальных услуг учреждений

Увеличено количество учреждений, переданных в ведение Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, малогрупповые дома семейного типа №1 и 2 Министерства науки и образования, детский дом №1 в Низаминском районе, детский дом №2 в Сураханском районе и детский дом №3 в Хатаинском районе, находящиеся в подчинении Исполнительной власти города Баку, Гянджинский городской детский дом смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста при Исполнительной власти Гянджи, Шекинский городской детский дом смешанного типа, находящийся в подчинении Исполнительной власти города Шеки, детский дом смешанного типа имени Османа Мирзоева при Исполнительной власти города Лянкярань были переданы вместе со штатными единицами и имуществом в ведение Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyinə verilən müəssisələrin sayı artırılıb

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