Утверждены "Правила предоставления жилплощади из Фонда временного размещения вынужденных переселенцев"

27 февраля, 2017 12:56

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Кабмин утвердил "Правила предоставления жилплощади из Фонда временного размещения вынужденных переселенцев". Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее постановление. Согласно документу, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев и местным исполнительным властям поручено принять соответствующие меры, связанные с исполнением правил, утвержденных в части 1 настоящего распоряжения.