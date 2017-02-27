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    Утверждены "Правила предоставления жилплощади из Фонда временного размещения вынужденных переселенцев"

    Премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее постановление

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Кабмин утвердил "Правила предоставления жилплощади из Фонда временного размещения вынужденных переселенцев".

    Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев и местным исполнительным властям поручено принять соответствующие меры, связанные с исполнением правил, утвержденных в части 1 настоящего распоряжения. 

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