​Утверждена программа по социальной защите и реабилитации инвалидов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Приказом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утверждена "Программа по социальной защите и реабилитации лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями на 2015 год". Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью министерства.

Программа предусматривает создание условий для лиц с инвалидностью и детей с ограниченными физическими возможностями для прохождения ими специализированной реабилитации за рубежом в текущем году, а также оказание помощи для их лечения в республике, отправка их в зоны отдыха с целью организации свободного времени.

В то же время, в документе нашли отражение необходимость сотрудничества и информационного обмена с целью внедрения международного опыта в сфере социальной защиты и реабилитации людей данной категории, реализации пропагандисткой кампании с целью повышения внимания и заботы к ним.

В программе также предусматривается проведение IX Общереспубликанской выставки творчества лиц с инвалидностью, организация спортивных мероприятий и участия в международных соревнованиях лиц данной категории, организация финансовой и технической помощи лицам с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями для поведения различных мероприятий, оказание технической помощи учреждениям социального обслуживания и другие мероприятия.