 Наверх

Упразднены некоторые подразделения Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана

Упразднены ряд подразделений Минтруда Азербайджана

Приказом министра труда и социальной защиты населения при Министерстве создано Бакинское территориальное подразделение №1 Госфонда социальной защиты, а также Бакинский территориальной центр занятости №1 Госслужбы занятости. 

Как сообщили Report в министерстве, Бакинское территориальное подразделение №1 создано на базе Сабаильского и Ясамальского районных отделений, а Бакинский территориальной центр занятости №1 на базе Сабаильских и Ясамальских центров занятости. 

Напомним, что в соответствии с указами президента Азербайджана, с мая текущего года было создано подведомственное Министерству Агентство по стабильному и оперативному соцобеспечению (DOST) и Центр №1, который оказывает услуги по социальной защите и социальному обеспечению жителей Сабаильского и Ясамальского районов Баку.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!