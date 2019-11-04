Упразднены некоторые подразделения Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана

Приказом министра труда и социальной защиты населения при Министерстве создано Бакинское территориальное подразделение №1 Госфонда социальной защиты, а также Бакинский территориальной центр занятости №1 Госслужбы занятости.

Как сообщили Report в министерстве, Бакинское территориальное подразделение №1 создано на базе Сабаильского и Ясамальского районных отделений, а Бакинский территориальной центр занятости №1 на базе Сабаильских и Ясамальских центров занятости.

Напомним, что в соответствии с указами президента Азербайджана, с мая текущего года было создано подведомственное Министерству Агентство по стабильному и оперативному соцобеспечению (DOST) и Центр №1, который оказывает услуги по социальной защите и социальному обеспечению жителей Сабаильского и Ясамальского районов Баку.