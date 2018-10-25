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    Учреждена "Премия ASAN ИСЕСКО"

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Подписана совместная программа сотрудничества между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и ИСЕСКО.

    Как сообщает Report, документ подписали председатель Госагентства Ульви Мехдиев и генеральный секретарь ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

    Согласно программе сотрудничества, учреждена "Премия ASAN ИСЕСКО" по передовому управлению. "Премия ASAN ИСЕСКО" будет предоставляться странам-членам за опыт, отражающий инновации.

    В трехлетнем Плане деятельности ИСЕСКО на 2019-2021 годы с целью развития в странах-членах механизма секторального управления рекомендуется пользоваться моделью ASAN xidmət, который является передовым опытом Азербайджана.

    В План деятельности ИСЕСКО впервые внесено сотрудничество по соответствующей сфере.

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