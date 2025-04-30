Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная помощь

Единовременная материальная помощь была выплачена лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Единовременная материальная помощь была выплачена лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, министерство выплатило каждому участнику Второй мировой войны единовременную материальную помощь в размере 2 500 манатов в связи с 80-летием победы во Второй мировой войне.

Вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов Второй мировой войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявшим задания в интересах армии и флота в тылу, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выплачена единовременная материальная помощь в размере 1250 манатов каждому.

Распоряжение охватило в общей сложности 2 340 человек, включая участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц, и единовременная материальная помощь была перечислена на их банковские счета.