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Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная помощь

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная помощь Единовременная материальная помощь была выплачена лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.
Социальная защита
30 апреля 2025 г. 14:50
Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная помощь

Единовременная материальная помощь была выплачена лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в 1941-1945 годах, вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, министерство выплатило каждому участнику Второй мировой войны единовременную материальную помощь в размере 2 500 манатов в связи с 80-летием победы во Второй мировой войне.

Вдовам погибших или умерших впоследствии бойцов Второй мировой войны, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявшим задания в интересах армии и флота в тылу, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выплачена единовременная материальная помощь в размере 1250 манатов каждому.

Распоряжение охватило в общей сложности 2 340 человек, включая участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц, и единовременная материальная помощь была перечислена на их банковские счета.

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Версия на азербайджанском языке İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilib

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